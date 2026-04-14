«Мы не угроза для России»: Симонян о характере отношений с Москвой

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заверил, что существующие проблемы с Россией будут подняты и решены путем обсуждений.

Как сообщает Арменпресс, Симонян заявил об этом во время брифинга в НС, отвечая на вопрос об экономических проблемах с Россией.

«Мы поднимем все существующие с Россией проблемы и постараемся, решая их, продвинуться вперед. Мы не представляем никакой угрозы для России и не собираемся таковой стать, таких намерений нет. Есть некоторые проблемы, эти проблемы существуют во всех странах. Эти проблемы в какой-то момент появляются, увеличиваются, уменьшаются. Мы, политики, здесь для того, чтобы обсуждать и решать эти вопросы», — добавил Симонян.