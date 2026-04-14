Вадо Коровин освобождён от должности гендиректора телеканала Space

14 апреля стало известно о том, что Вадо Коровин был освобожден от должности генерального директора телеканала Space.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Manset.az.

Напомним, что участник легендарной азербайджанской команды КВН «Парни из Баку» Вадо Коровин занимал должность генерального директора телеканала Space с февраля 2023 года.

В настоящее время все управленческие функции и полномочия на телеканале осуществляет исполнительный директор Нариман Абдулалиев.

По информации Qafqazinfo.az Н.Абдулалиев является зятем В.Коровина. Отмечается, что дочь квнщика Земфира Коровина также занимает одну из руководящих должностей на канале.