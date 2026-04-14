Стали известны подробности взрыва в жилом доме в Баку - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

First News Media18:31 - Сегодня
14 апреля в жилом доме на улице 20 Января в Насиминском районе Баку произошёл несчастный случай.

Инцидент произошёл на балконе одной из квартир во время проведения ремонтных работ.

Согласно информации, 34-летний Омар Магеррамли осуществлял заправку газом двигателя кондиционера, в результате чего произошёл взрыв. Мужчина сорвался с 15-го этажа и скончался на месте.

Ещё один человек, находившийся на балконе в момент происшествия, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Побробнее в репортаже Baku.tv:

16:23

В Баку в жилом доме произошёл взрыв.

Как сообщает AПA, инцидент произошёл на территории 4-го микрорайона Насиминского района.

Сегодня около 14:20 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов с указанного адреса. Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос AПA.

Отмечается, что на место происшествия была направлена бригада скорой помощи.

«Бригадой скорой медицинской помощи зафиксирована смерть 34-летнего мужчины до прибытия врача. В результате происшествия ещё двум пострадавшим — мужчине 40 лет и женщине 29 лет — была оказана медицинская помощь на месте», — говорится в сообщении.

