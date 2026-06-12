МИД Ирана: проект соглашения с США находится на рассмотрении властей

Текст возможного соглашения с США по урегулированию конфликта находится на рассмотрении иранских властей, и говорить о сроках и месте подписания документа пока преждевременно.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, процесс находится на этапе окончательного утверждения на высшем уровне и профильными ведомствами.

"Мы находимся в процессе окончательного утверждения на высшем уровне и профильными ведомствами для достижения соглашения", - сказал он в эфире государственного телевидения.

Багаи отметил, что ни один из проектов соглашения, опубликованных в СМИ, не соответствует действительности.

Он также добавил, что время и место возможного подписания будут объявлены только после официального утверждения документа соответствующими органами.