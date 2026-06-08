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Bakcell объявила о назначении нового генерального директора

First News Media17:00 - Сегодня
Bakcell объявила о назначении нового генерального директора

8 июня 2026 года компания Bakcell официально объявила о новом назначении на должность генерального директора.

Гуннар Панке, обладающий более чем 35-летним международным опытом в сфере телекоммуникаций, назначен на должность генерального директора компании.

Гуннар Панке является руководителем с большим опытом в области клиентоориентированной бизнес-трансформации, стратегического развития и устойчивого роста в телекоммуникационном секторе. Он занимал различные руководящие должности в ведущих телекоммуникационных компаниях Азербайджана, Германии, Франции, Румынии и других стран.

Гуннар Панке имеет степень доктора философии (PhD) в области стратегического управления, полученную в Университете Пуатье (Франция), а также степень MBA Университета ENSPTT (Франция). Кроме того, он успешно завершил программы для руководителей в ряде ведущих образовательных учреждений, включая INSEAD (Франция), Оксфордский университет (Великобритания), Лондонскую школу бизнеса (Великобритания), IE (Испания), ESMT (Германия) и Школу бизнеса Дардена (США).

«Мое назначение в Bakcell — компанию, играющую важную роль в цифровом развитии страны, — является для меня большой честью и ответственностью. Моя цель — еще больше укрепить позиции Bakcell в телекоммуникационном секторе, создавая дополнительную ценность для клиентов посредством инноваций, искусственного интеллекта (ИИ) и клиентоориентированных решений, а также расширить стратегическую роль компании в цифровом развитии страны», — подчеркнул Гуннар Панке.

Новое назначение придаст дополнительный импульс реализации долгосрочных стратегических приоритетов Bakcell в области клиентоориентированных инноваций, ИИ и цифровых сервисов. Под руководством Гуннара Панке компания продолжит работу по дальнейшему совершенствованию клиентского опыта и расширению применения решений на базе ИИ.

О Bakcell

Bakcell первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания предоставляет высококачественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяном секторе экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав Azerconnect Group, которая является частью международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах и отраслях.

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