14-летний автор создал первого азербайджанского супергероя комиксов - ФОТО

В Баку состоялась презентация первого национального азербайджанского супергероя «ALOV» и одноименной комикс-вселенной, созданной 14-летним автором Амиром Гусейнли.

Мероприятие прошло 5 июня в Бакинском доме фотографии в рамках персональной выставки молодого художника, организованной при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер». Экспозиция будет открыта для посетителей до 7 июня.

Проект «ALOV»объединяет национальную мифологию, исторические мотивы и современное визуальное искусство. Представленные на выставке иллюстрации рассказывают историю героя, чьи приключения начинаются у древнего храма Атешгях и продолжаются в наши дни.

Согласно сюжету, в древности владыка тьмы Хохан, питающийся человеческими страхами, был побежден героями света и заточен в проклятую маску, спрятанную в Атешгяхе. Спустя столетия подросток по имени Али вступает в схватку с людьми, пытающимися похитить маску. Получив тяжелые ранения, он оказывается в таинственном Огненном мире, где начинается его путь в качестве нового защитника Страны Огней — супергероя ALOV.

Автор проекта Амир Гусейнли помимо изобразительного искусства увлекается литературой, стендап-комедией и музыкой, а также завершает обучение по классу фортепиано.

По словам юного автора, проект ALOV является не просто комиксом, а возможностью представить азербайджанскую культуру, национальные ценности и героические традиции международной аудитории. В настоящее время ведется подготовка к изданию комикса на английском языке и его презентации за рубежом. Также продолжаются переговоры о выпуске первого печатного тиража.

Амир Гусейнли уже работает над продолжением серии и в перспективе планирует создать независимую комикс-студию, способную конкурировать с ведущими мировыми компаниями индустрии.

Наставниками проекта выступили заслуженные художники Азербайджана Сабина Шихлинская и Рашад Мехтиев.