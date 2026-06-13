Зеленский подписал закон об исключении русского языка из списка защищённых языков в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня языков, к которым применяются положения Европейской хартии региональных или миноритарных языков (№ 4699-IX).

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Он отметил, что это важное решение для защиты украинского языкового пространства и выполнения европейских обязательств.

«Русский язык исключён из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии. Это справедливое и логичное решение. Язык государства-агрессора не может пользоваться защитными механизмами, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных сообществ», — заявил Стефанчук.