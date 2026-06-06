В Баку планируется новая волна сноса, названы суммы компенсаций

В рамках реализуемых в Баку проектов по реконструкции и градостроительству в ряде районов столицы планируется проведение работ по сносу и благоустройству.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Baku.ws, процесс осуществляется в соответствии с Генеральным планом развития Баку до 2040 года.

Председатель Общества оценщиков Азербайджана Вюгар Орудж сообщил, что на первом этапе рассматривается вопрос сноса рынка строительных материалов и расположенных рядом коммерческих объектов на пересечении проспектов Гейдара Алиева и Зии Буниятова.

По его словам, проекты по обновлению старого жилого фонда также рассматриваются в Ясамальском, Наримановском, Насиминском, Хатаинском, Сабунчинском, Сураханском и Бинагадинском районах. Работы по реконструкции уже начались на отдельных территориях в направлении поселка Баил, в районе расширения Центрального парка, а также рядом с мечетью Мечеть Тезепир. Проекты благоустройства и развития инфраструктуры планируются также на улице Зяргярпалан и прилегающих территориях.

Одним из проектов в центре города станет расширение Зимнего парка и его соединение с улицей Низами. В рамках проекта предусматривается создание новых пешеходных переходов и общественных пространств.

Кроме того, планируется проведение инфраструктурных работ по созданию трамвайной линии на улице Джахуна Гаджибейли в районе Клинический медицинский центр №1, более известного среди жителей как «Семашко».

Говоря о компенсациях, Вюгар Орудж отметил, что если ранее на некоторых территориях выплачивалось по 1500 манатов за квадратный метр, то по ряду нынешних проектов сумма компенсации выросла до 2700 манатов за квадратный метр.

При этом он подчеркнул, что более справедливым подходом было бы проведение индивидуальной оценки каждого объекта недвижимости.

«Размер компенсации должен позволять гражданам приобрести новое жильё в районах, близких к месту их прежнего проживания. Это поможет избежать оттока населения из центральных частей города и сохранить социально-экономический баланс», — отметил он.