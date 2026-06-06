 В Баку планируется новая волна сноса, названы суммы компенсаций | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Баку планируется новая волна сноса, названы суммы компенсаций

First News Media10:07 - Сегодня
В Баку планируется новая волна сноса, названы суммы компенсаций

В рамках реализуемых в Баку проектов по реконструкции и градостроительству в ряде районов столицы планируется проведение работ по сносу и благоустройству.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Baku.ws, процесс осуществляется в соответствии с Генеральным планом развития Баку до 2040 года.

Председатель Общества оценщиков Азербайджана Вюгар Орудж сообщил, что на первом этапе рассматривается вопрос сноса рынка строительных материалов и расположенных рядом коммерческих объектов на пересечении проспектов Гейдара Алиева и Зии Буниятова.

По его словам, проекты по обновлению старого жилого фонда также рассматриваются в Ясамальском, Наримановском, Насиминском, Хатаинском, Сабунчинском, Сураханском и Бинагадинском районах. Работы по реконструкции уже начались на отдельных территориях в направлении поселка Баил, в районе расширения Центрального парка, а также рядом с мечетью Мечеть Тезепир. Проекты благоустройства и развития инфраструктуры планируются также на улице Зяргярпалан и прилегающих территориях.

Одним из проектов в центре города станет расширение Зимнего парка и его соединение с улицей Низами. В рамках проекта предусматривается создание новых пешеходных переходов и общественных пространств.

Кроме того, планируется проведение инфраструктурных работ по созданию трамвайной линии на улице Джахуна Гаджибейли в районе Клинический медицинский центр №1, более известного среди жителей как «Семашко».

Говоря о компенсациях, Вюгар Орудж отметил, что если ранее на некоторых территориях выплачивалось по 1500 манатов за квадратный метр, то по ряду нынешних проектов сумма компенсации выросла до 2700 манатов за квадратный метр.

При этом он подчеркнул, что более справедливым подходом было бы проведение индивидуальной оценки каждого объекта недвижимости.

«Размер компенсации должен позволять гражданам приобрести новое жильё в районах, близких к месту их прежнего проживания. Это поможет избежать оттока населения из центральных частей города и сохранить социально-экономический баланс», — отметил он.

Поделиться:
1321

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции

Экономика

Fitch: экономика Азербайджана вырастет на 2% в 2026 году

Спорт

Сборная Азербайджана уступила Мальте в товарищеском матче - ОБНОВЛЕНО

Политика

MEDİA: Эти утверждения являются грубым примером манипуляции и носят ...

Общество

На пляже Шых прошли учения спасателей МЧС - ФОТО - ВИДЕО

Предотвращена попытка незаконного пересечения госграницы Азербайджана

В Баку планируется новая волна сноса, названы суммы компенсаций

В Баку пассажирка напала на автобус и разбила лобовое стекло - ВИДЕО

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

Какая будет погода в первый день июня? - ПРОГНОЗ

AZAL выполнил первый в этом сезоне авиарейс из Гянджи в Санкт-Петербург

Ученые расшифровали надпись на горе Иландаг

В июне будет 10 нерабочих дней

Последние новости

Бердымухамедов: Туркменистан привержен развитию сотрудничества с Азербайджаном

Сегодня, 12:40

МИД РФ: Недопуск оппозиции к выборам в Армении поставит под сомнение легитимность всего избирательного процесса.

Сегодня, 12:28

Пашинян: Армения объявила тендер на строительство железной дороги до Турции

Сегодня, 12:15

Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции

Сегодня, 11:50

Посол: ЕС и Азербайджан провели продуктивные переговоры по новому соглашению о партнерстве

Сегодня, 11:42

На пляже Шых прошли учения спасателей МЧС - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:32

ФИФА разрешила проносить пластиковые бутылки на матчи ЧМ-2026

Сегодня, 11:05

ЦИК Армении одобрил арест 6 членов избирательного списка "Сильной Армении"

Сегодня, 10:50

МИД Азербайджана поздравил Швецию с национальным праздником

Сегодня, 10:40

Предотвращена попытка незаконного пересечения госграницы Азербайджана

Сегодня, 10:32

Юная художница представила выставку в поддержку бездомных животных - ФОТО

Сегодня, 10:25

В Баку планируется новая волна сноса, названы суммы компенсаций

Сегодня, 10:07

Fitch: экономика Азербайджана вырастет на 2% в 2026 году

Сегодня, 09:57

Иран ударил по военным базам США на Ближнем Востоке

Сегодня, 09:45

Fitch ожидает роста стратегических валютных резервов Азербайджана до $93 млрд

Сегодня, 09:37

Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА, горожан попросили оставаться дома

Сегодня, 09:30

Axios: Уиткофф и Кушнер встретились с ядерными экспертами для переговоров с Ираном

Сегодня, 09:20

В Черном море атаковано турецкое судно, четверо пострададавших

Сегодня, 09:14

В Армении сегодня «день тишины»

Сегодня, 09:00

Сборная Азербайджана уступила Мальте в товарищеском матче - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:11
Все новости
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. Накануне02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57