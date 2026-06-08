МВД призвал водителей в Баку отказаться от телефонов за рулем - ВИДЕО

Большая часть дорожно-транспортных происшествий на дорогах столицы, повлекших за собой материальный ущерб, происходит из-за невнимательности водителей.

Зачастую наблюдается, что водители пользуются мобильными телефонами за рулем.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел к водителям.

«Но как именно происходят аварии из-за невнимательности водителей? Водитель, чье внимание во время движения отвлечено от дороги, теряет шанс избежать аварии в случае, если впереди на красный свет светофора останавливается автомобиль, образуется затор или на дороге остается неисправное транспортное средство. Иными словами, в подобных ситуациях невнимательный водитель не успевает вовремя снизить скорость, что и приводит к ДТП. От таких аварий, оборачивающихся гибелью, травмами или в лучшем случае материальным ущербом, вынуждены страдать и другие участники дорожного движения. Центр интеллектуального управления транспортом МВД призывает водителей быть внимательными на дорогах и подходить к данному вопросу со всей ответственностью», - заявили в ЦИУТ.