Высокопоставленные чиновники Пакистана прибыли в Иран - ОБНОВЛЕНО

Главнокомандующий силами обороны Пакистана фельдмаршал Асим Мунир и министр внутренних дел исламской республики Мохсин Накви прибыли в Иран для продолжения посредничества в урегулировании конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

Об этом сообщила Межведомственная служба по связям с общественностью пакистанских ВС, передает ТАСС.

"Фельдмаршал Асим Мунир, начальник штаба сухопутных войск и начальник штаба обороны, и министр внутренних дел Мохсин Накви вместе с делегацией прибыли в Тегеран в рамках продолжающихся посреднических усилий", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее иранский МИД сообщил, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретил в аэропорту Тегерана борт с пакистанской делегацией. По информации иранской гостелерадиокомпании, Мунир прибыл в ближневосточную страну для передачи послания от Вашингтона и подготовки второго раунда ирано-американских переговоров.

Пакистанская делегация направляется в Иран, чтобы передать Тегерану послание от США и договориться о втором раунде переговоров между двумя странами.

Об этом передает Iran International со ссылкой на государственные СМИ Ирана.

Ранее пакистанское госТВ утверждало, что второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Исламабаде, вероятно, в конце следующей недели.