На Абшероне певица избита возлюбленным - ВИДЕО

34-летняя певица Ася Маммедли заявляет, что была избита своим возлюбленным Эмилем Бабаевым.

«Он пришел в ресторан, где я выступала, схватил меня за волосы на глазах у людей, затащил в машину и, избивая, отвез в Масазыр к озеру», — рассказывает в интервью Baku TV 34-летняя певица Ася Маммедли, утверждая, что ее избил возлюбленный Э. Бабаев, с которым она состояла в отношениях на протяжении трех лет.

По словам певицы, она заявила о желании прекратить отношения, после чего подверглась избиению. А. Маммедли также отмечает, что возлюбленный отобрал у нее телефон, а во время избиения ей стало плохо с сердцем.

В новостном сюжете сообщается, что полиция проводит расследование. Потерпевшая направлена на медицинский осмотр для фиксации травм и определения степени их тяжести, назначена соответствующая экспертиза. Принимаются меры по задержанию лица, совершившего данное деяние.