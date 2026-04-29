 AZAL направил молодых специалистов Национальной академии авиации на обучение в Европу | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

First News Media15:55 - Сегодня
AZAL направил молодых специалистов Национальной академии авиации на обучение в Европу

Группа из 36 выпускников Национальной академии авиации (НАА) по инициативе Azerbaijan Airlines (AZAL), входящей в состав AZCON Holding, 25 и 29 апреля 2026 года направлена в город Льейда (Испания) для участия в программе повышения квалификации.

Программа направлена на усиление профессиональных навыков молодых специалистов и их подготовку к выполнению обязанностей вторых пилотов в соответствии с международными стандартами, сообщает пресс-служба ЗАО AZAL.

Выпускники пройдут 18-месячную теоретическую и практическую подготовку в учебном центре Baltic Aviation Academy, действующем в городе Льейда. По итогам успешного завершения программы молодые пилоты получат международный сертификат Европейского агентства авиационной безопасности (EASA).

Baltic Aviation Academy входит в число ведущих авиационных учебных центров Европы и пользуется международным признанием в сфере подготовки пилотов. Академия применяет современные методики обучения, передовые симуляционные технологии и привлекает инструкторов с международным опытом. Ее выпускники работают в различных ведущих авиакомпаниях по всему миру.

Участники программы получают теоретические и практические знания в соответствии со стандартами EASA, формируясь как высококвалифицированные специалисты, отвечающие требованиям международного авиационного рынка.

На следующем этапе обучения выпускники пройдут подготовку на тип воздушного судна Airbus A320 в учебном центре в Литве и получат сертификат типовой квалификации (type rating) на данный тип самолета. После завершения всех этапов программы пилоты вернутся в Азербайджан и приступят к работе в AZAL в качестве вторых пилотов. В настоящее время дополнительно 25 пилотов проходят подготовку в Центре подготовки летного состава в Габале, еще 65 — в учебном центре в Турции.

Для участия в программе выпускники НАА проходят отбор, включающий экзамен SkyTest, проводимый международными экспертами, приглашенными в Азербайджан. Тестирование направлено на оценку психологической устойчивости и моторных навыков кандидатов, а окончательный отбор осуществляется на основе заключений экспертов SkyTest.

Отметим, что, в соответствии с долгосрочной стратегией развития AZAL авиакомпания динамично расширяет свой флот. В рамках этого процесса особое внимание уделяется увеличению числа местных пилотов и их подготовке в соответствии с международными стандартами, что направлено на обеспечение безопасных и комфортных авиаперевозок. К 2032 году планируется увеличение флота AZAL с нынешних 25 до 50 воздушных судов, а также как минимум двукратное увеличение числа пилотов, которое в настоящее время составляет около 280 человек. Это является важной частью устойчивого развития авиакомпании и инвестиций в человеческий капитал.

Поделиться:
1250

Последние новости

Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50