Оперный певец Махир Тагизаде стал лауреатом международной премии - ФОТО

Азербайджанский оперный певец, ведущий солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Махир Тагизаде стал лауреатом международной молодежной премии «Содружество дебютов» за 2025 год.

Международная премия «Содружество дебютов» учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в 2008 году. Премия ежегодно присуждается молодым специалистам (до 35 лет) в той гуманитарной области, которую определяют учредители. За годы существования премии ее получали поэты, врачи, педагоги, ученые, специалисты по охране памятников истории и культуры, популяризаторы книги и чтения.

«Премия была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - Году Мира и Единства в борьбе с нацизмом. На соискание премии было выдвинуто 11 номинантов из 8 стран Содружества» - отмечается на официальном сайте Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

В числе лауреатов премии Азербайджанский оперный певец, ведущий солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Махир Тагизаде, который отмечает на своей странице в социальной сети Facebook следующее: «Получение международной молодёжной премии «Содружество дебютов» за 2025 год для меня является важным подтверждением как моего творческого пути, так и моей приверженности искусству. Эта премия ежегодно присуждается молодым специалистам, отличившимся в сфере культуры и гуманитарной деятельности на международном уровне. В конкурсе на соискание премии были номинированы 11 молодых специалистов из 8 стран СНГ, и участие в этом отборе стало для меня отдельным ценным опытом».

Оперный певец подчеркивает, что воспринимает эту награду «не просто как результат, а как новый этап в творческом пути, новую ответственность и стимул к ещё более глубоким поискам в искусстве»: Особую гордость для меня вызывает то, что азербайджанская культура и исполнительская школа представлены на подобных международных платформах. Искренне благодарю всех, кто поддерживал меня на этом пути».