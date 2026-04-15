Оперный певец Махир Тагизаде стал лауреатом международной премии - ФОТО

Azərbaycanca
Общество

Феликс Вишневецкий12:57 - Сегодня
Азербайджанский оперный певец, ведущий солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Махир Тагизаде стал лауреатом международной молодежной премии «Содружество дебютов» за 2025 год. 

Международная премия «Содружество дебютов» учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в 2008 году. Премия ежегодно присуждается молодым специалистам (до 35 лет) в той гуманитарной области, которую определяют учредители. За годы существования премии ее получали поэты, врачи, педагоги, ученые, специалисты по охране памятников истории и культуры, популяризаторы книги и чтения.

«Премия была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - Году Мира и Единства в борьбе с нацизмом. На соискание премии было выдвинуто 11 номинантов из 8 стран Содружества» - отмечается на официальном сайте Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

В числе лауреатов премии Азербайджанский оперный певец, ведущий солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Махир Тагизаде, который отмечает на своей странице в социальной сети Facebook следующее: «Получение международной молодёжной премии «Содружество дебютов» за 2025 год для меня является важным подтверждением как моего творческого пути, так и моей приверженности искусству. Эта премия ежегодно присуждается молодым специалистам, отличившимся в сфере культуры и гуманитарной деятельности на международном уровне. В конкурсе на соискание премии были номинированы 11 молодых специалистов из 8 стран СНГ, и участие в этом отборе стало для меня отдельным ценным опытом». 

Оперный певец подчеркивает, что воспринимает эту награду «не просто как результат, а как новый этап в творческом пути, новую ответственность и стимул к ещё более глубоким поискам в искусстве»: Особую гордость для меня вызывает то, что азербайджанская культура и исполнительская школа представлены на подобных международных платформах. Искренне благодарю всех, кто поддерживал меня на этом пути».

Поделиться:
219

Все новости
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az
1news TV

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях. По14 / 04 / 2026, 10:25
18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50
24 / 02 / 2026, 15:22
10 / 02 / 2026, 16:07