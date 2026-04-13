Кайрат Сарыбай высоко оценил лидерство Азербайджана в СВМДА

Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай на встрече с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым высоко оценил лидерство Азербайджана в СВМДА.

Об этом сообщает пост Сарыбая в соцсети Х.

"Встретился с Хикметом Гаджиевым, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента. Высоко оценил сильное лидерство Азербайджана в СВМДА, включая значительный прогресс в трансформации организации. Обсудили подготовку к предстоящему Саммиту и Форуму СМИ СВМДА", - написал он.

Сарыбай также встретился с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым, стороны обсудили подготовку к 9-му заседанию Молодежного совета СВМДА.

"Обсудили подготовку к 9-му заседанию Молодежного совета СВМДА, опираясь на сильные молодежные инициативы. Обменялись мнениями о том, как расширить молодежную повестку, включая лучшие практики в сфере профессионального образования и роль молодежи в волонтерстве", - отметил он.

Источник: Report