Валентина Матвиенко отметила огромный потенциал сотрудничества РФ и Азербайджана

Об этом на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, в рамках 152-й ассамблеи Межпарламентского союза, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Российско-азербайджанские отношения имеют огромный потенциал взаимовыгодного сотрудничества, развиваются в самых широких сферах. И также мы удовлетворены, как развивается наше межпарламентское взаимодействие», - сказала она.

Матвиенко также подчеркнула, что президенты России и Азербайджана «находятся в контакте».

Источник: ТАСС