В Турции задержаны 411 человек в рамках расследования нападений в школах

Главное управление безопасности МВД Турции произвело масштабные задержания в рамках следствия по делу о нападениях в школах 14-15 апреля в Шанлыурфе и Кахраманмараше.

К настоящему времени в общей сложности задержаны 411 человек за распространение вводящей в заблуждение информации, угрозы, призывы к действиям и разжигание ненависти и вражды.

Также ограничен доступ к 1 866 URL-адресам, выявлены 307 администраторов аккаунтов, распространявших агрессивный и провокационный контент, закрыты 111 каналов на платформе Telegram, принадлежащих группе под названием «C31K». Все эти ресурсы распространяли материалы, способные вызвать панику и хаос в обществе, отмечается в сообщении.

Управление подчеркивает, что борьба с провокационным контентом продолжается, необходимые меры против публикаций, способных нарушить общественный порядок будут приниматься и дальше.

Источник: Haberler