 Медведев заявил, что Пашинян рискует «больно приземлиться на за*ницу» из-за двойной игры - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Медведев заявил, что Пашинян рискует «больно приземлиться на за*ницу» из-за двойной игры - ВИДЕО

First News Media17:39 - Сегодня
Медведев заявил, что Пашинян рискует «больно приземлиться на за*ницу» из-за двойной игры - ВИДЕО

На фоне усиливающихся разногласий между Ереваном и Москвой риторика вокруг внешнеполитического курса Армении становится все жестче. Попытки команды Никола Пашиняна одновременно демонстрировать движение в сторону Евросоюза и при этом сохранять экономические преимущества сотрудничества с Россией все чаще вызывают раздражение не только в российских политических кругах, но и внутри самой Армении.

Особенно чувствительно эта тема воспринимается на фоне продолжающихся внутренних споров о будущем страны, энергетической зависимости, экономических рисках и последствиях многовекторной политики Еревана. Именно в таком контексте последовало резкое заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в адрес армянского премьера.

Премьер- министр Армении Никол Пашинян настойчиво затаскивает республику в Европейский Союз, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Как известно, тот, кто старается усидеть между стульями, рискует больно приземлиться прямо на свою вялую за*ницу. Именно это, судя по всему, и собрался в ближайшее время проделать некий человечек по кличке Никол. Он настойчиво затаскивает свою супердержаву в Евросоюз, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС ", - написал Медведев на платформе "Макс".

Как считает зампред СБ РФ, население Армении прогонит премьера Никола Пашиняна, если Ереван перейдет на европейские цены на газ. "Всем ведь ясно, что при переходе на европейские газовые цены население страны погонит этого дяденьку с*аными тряпками прямо к его любвеобильному другу Макрону в Париж", - написал Медведев.

Он упомянул слова Пашиняна об "обязанности" России сохранить для Армении нынешние цены на газ - 177,5 долларов за тысячу кубометров.
При том, что биржевые цены на этот продукт в Европе в мае 2026 года находились в районе 570-590 долларов за тысячу кубометров по фьючерсам на хабе TTF в Нидерландах, отметил зампред Совбеза.

«Шансы приземлиться, как киевская власть в 2014-м, голой за*ницей на упрямого ежа экономических реалий растут каждый день. Так что самое время начинать переговоры о поставках американского сжиженного газа морем прямо в порты страны!» — заключил Дмитрий Медведев.

Отметим, что Никол Пашинян продолжает оставаться фигурой, вызывающей крайне неоднозначную реакцию внутри армянского общества. Его политический стиль, резкие заявления и попытки одновременно балансировать между различными внешнеполитическими центрами силы давно стали объектом жесткой критики как со стороны оппозиции, так и части бывших союзников.


Особое раздражение у значительной части общества вызывает риторика Пашиняна в преддверии электоральных кампаний. Критики обвиняют его в популизме, постоянной смене политических акцентов и стремлении переложить ответственность за внутренние кризисы на прежние власти, внешние силы или оппонентов.

За последние годы Пашинян неоднократно оказывался в центре громких политических скандалов.

Дополнительное недовольство вызывает и его внешнеполитическая линия. В армянском обществе усиливается мнение, что попытки Еревана вести многовекторную политику зачастую выглядят хаотично и приводят к росту напряженности как внутри страны, так и в отношениях с традиционными партнерами.

Поделиться:
748

Актуально

Мнение

«Baku Call to Action»: новый вектор глобальной урбанистики и триумф азербайджанской ...

В мире

Медведев заявил, что Пашинян рискует «больно приземлиться на за*ницу» из-за ...

Мнение

«Нас обманули»: российские Z-пропагандисты ищут оправдание потере влияния на ...

Общество

Завтра в Баку воздух прогреется до 28 градусов тепла

В мире

Марко Рубио: Достигнут определенный прогресс в переговорах с Ираном

Иран передал США два предложения по Ормузскому проливу

В Берлине кладоискатель обнаружил 59 советских снарядов

МИД Ирана: Атом и отмена санкций на переговорах с США обсуждаться пока не будут

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Россия потребовала от Кыргызстана отказаться от термина «колония» в учебниках истории

Дочь Тюркан Шорай также задержана в ходе операции в отношении знаменитостей

США выдвинули Ирану 5 условий

ВОЗ предупредила о высоком риске распространения Эболы

Последние новости

В Баку стартовал мемориал по легкой атлетике памяти Афгана Сафарова

Сегодня, 19:57

В Баку прошёл творческий вечер Натига Расулзаде - ФОТО

Сегодня, 19:31

Марко Рубио: Достигнут определенный прогресс в переговорах с Ираном

Сегодня, 19:14

Иран передал США два предложения по Ормузскому проливу

Сегодня, 18:52

В Берлине кладоискатель обнаружил 59 советских снарядов

Сегодня, 18:31

МИД Ирана: Атом и отмена санкций на переговорах с США обсуждаться пока не будут

Сегодня, 18:14

В Гяндже сотрудника театра спасли из затопленного ливнем подвала - ВИДЕО

Сегодня, 18:00

Медведев заявил, что Пашинян рискует «больно приземлиться на за*ницу» из-за двойной игры - ВИДЕО

Сегодня, 17:39

Франция закрыла въезд Бен-Гвиру из-за видео с унижением сторонников Палестины

Сегодня, 17:17

Спасатели МЧС извлекли зажатого в автомобиле пассажира после аварии в Масазыре - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

Военные атташе посетили Государственную пограничную службу

Сегодня, 16:47

В Белом городе произошел оползень - ВИДЕО

Сегодня, 16:22

В Тегеране заявили, что ВС Ирана восстановились за время перемирия с США

Сегодня, 16:11

Зеленский ответил на идею Мерца по «урезанному» членству Украины в ЕС

Сегодня, 16:00

Президент Чехии: НАТО нужно «показать зубы», иначе Россия усилит провокации

Сегодня, 15:37

«Baku Call to Action»: новый вектор глобальной урбанистики и триумф азербайджанской дипломатии

Сегодня, 15:17

Медведев рекомендовал Пашиняну начинать переговоры о поставках американского СПГ

Сегодня, 15:02

В Турцию из Сирии доставлены 10 террористов ИГИЛ

Сегодня, 14:50

Лавров: Запад пытается растащить союзников России, включая Армению

Сегодня, 14:35

В рамках WUF13 было перевезено около 179 тысяч пассажиров

Сегодня, 14:30
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25