На фоне усиливающихся разногласий между Ереваном и Москвой риторика вокруг внешнеполитического курса Армении становится все жестче. Попытки команды Никола Пашиняна одновременно демонстрировать движение в сторону Евросоюза и при этом сохранять экономические преимущества сотрудничества с Россией все чаще вызывают раздражение не только в российских политических кругах, но и внутри самой Армении.

Особенно чувствительно эта тема воспринимается на фоне продолжающихся внутренних споров о будущем страны, энергетической зависимости, экономических рисках и последствиях многовекторной политики Еревана. Именно в таком контексте последовало резкое заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в адрес армянского премьера.

Премьер- министр Армении Никол Пашинян настойчиво затаскивает республику в Европейский Союз, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Как известно, тот, кто старается усидеть между стульями, рискует больно приземлиться прямо на свою вялую за*ницу. Именно это, судя по всему, и собрался в ближайшее время проделать некий человечек по кличке Никол. Он настойчиво затаскивает свою супердержаву в Евросоюз, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС ", - написал Медведев на платформе "Макс".

Как считает зампред СБ РФ, население Армении прогонит премьера Никола Пашиняна, если Ереван перейдет на европейские цены на газ. "Всем ведь ясно, что при переходе на европейские газовые цены население страны погонит этого дяденьку с*аными тряпками прямо к его любвеобильному другу Макрону в Париж", - написал Медведев.

Он упомянул слова Пашиняна об "обязанности" России сохранить для Армении нынешние цены на газ - 177,5 долларов за тысячу кубометров.

При том, что биржевые цены на этот продукт в Европе в мае 2026 года находились в районе 570-590 долларов за тысячу кубометров по фьючерсам на хабе TTF в Нидерландах, отметил зампред Совбеза.

«Шансы приземлиться, как киевская власть в 2014-м, голой за*ницей на упрямого ежа экономических реалий растут каждый день. Так что самое время начинать переговоры о поставках американского сжиженного газа морем прямо в порты страны!» — заключил Дмитрий Медведев.

Отметим, что Никол Пашинян продолжает оставаться фигурой, вызывающей крайне неоднозначную реакцию внутри армянского общества. Его политический стиль, резкие заявления и попытки одновременно балансировать между различными внешнеполитическими центрами силы давно стали объектом жесткой критики как со стороны оппозиции, так и части бывших союзников.



Особое раздражение у значительной части общества вызывает риторика Пашиняна в преддверии электоральных кампаний. Критики обвиняют его в популизме, постоянной смене политических акцентов и стремлении переложить ответственность за внутренние кризисы на прежние власти, внешние силы или оппонентов.

За последние годы Пашинян неоднократно оказывался в центре громких политических скандалов.

Дополнительное недовольство вызывает и его внешнеполитическая линия. В армянском обществе усиливается мнение, что попытки Еревана вести многовекторную политику зачастую выглядят хаотично и приводят к росту напряженности как внутри страны, так и в отношениях с традиционными партнерами.