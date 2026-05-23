Зеленский заявил о подготовке России атаковать Киев ракетами «Орешник»

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о наличии разведданных, указывающих на подготовку Россией комбинированного удара по территории страны, включая Киев, с возможным применением гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Информацию о готовящейся атаке украинский лидер опубликовал в социальной сети X, сославшись на совместные данные разведывательных служб Украины, США и Европы. По словам Зеленского, в рамках планируемого удара Москва намерена задействовать различные виды вооружений, среди которых могут оказаться и указанные средства средней дальности. Президент особо подчеркнул, что использование подобного оружия и дальнейшее затягивание военного конфликта создают опасный глобальный прецедент для других государств, в связи с чем призвал международных партнеров к незамедлительным действиям.

Глава украинского государства отметил, что Киев рассчитывает на жесткую международную реакцию, которая должна носить превентивный, а не постфактумный характер, чтобы оказать необходимое давление на Москву и не допустить расширения масштабов войны. Зеленский заверил, что Украина максимально готовит свои системы противовоздушной обороны к отражению атаки и намерена справедливо отвечать на каждый российский удар. В завершение своего обращения он добавил, что эту войну необходимо завершать ради достижения мира, а не ради удовлетворения «больных амбиций» через ракетные удары.