Помощник Президента: Азербайджан – страна с многогранной геополитической идентичностью

Еще несколько лет назад регион был разделен границами, линиями соприкосновения и войнами. Сегодня же на Южном Кавказе царит реальный мир, и Азербайджан продолжит прилагать все усилия для укрепления этого мира. Мы продемонстрировали в этом направлении как политическую волю, так и дипломатическую смелость. Это звучит просто, но на самом деле несет в себе очень глубокий смысл. Потому что Кавказ исторически не знал мира в полном смысле этого слова, и мы формируем его сейчас. Мы не можем отрицать прошлое — это было бы нереалистично. У нас была трудная история. Однако мы оставляем ее позади и движемся в будущее.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в ходе панельной сессии на тему «Южный Кавказ: на пути к становлению стратегическим центром», проходящей в рамках ADF2026.

Он отметил, что Азербайджан является не только страной Южного Кавказа, но и государством с многогранной геополитической идентичностью: «С одной стороны, мы являемся частью Южного Кавказа, с другой — имеем этнические, исторические и культурные связи с Центральной Азией и также являемся частью этого пространства. В то же время мы активно участвуем в рамках Организации тюркских государств, которая формируется как новая платформа геополитического сотрудничества. Кроме того, географическая близость к региону Ближнего Востока создает для нас возможности для взаимодействия и в этом направлении. Сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Сирией является ярким тому примером».