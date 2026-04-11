Лусине Харатян: СМИ Армении и Азербайджана необходимо содействовать укреплению мира

В мирной повестке между Азербайджаном и Арменией СМИ должны избегать дегуманизации (расчеловечивания) обществ двух стран.

Об этом армянский писатель и культурный антрополог Лусине Харатян заявила сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам четвертой встречи представителей гражданского общества двух стран в рамках Инициативы «Мост мира».

«Я думаю, что одна из важнейших вещей, которую могут делать СМИ, это создать новые нарративы, где нет дегуманизации другой стороны», - отметила она.

По ее словам, это позволит повысить доверие, укрепить мир.

Источник: Report