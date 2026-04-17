Гаджиев: Мирный договор может быть подписан после устранения территориальных претензий из Конституции Армении - ВИДЕО

Отношения между Азербайджаном и Турцией являются примером для всего мира.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в эксклюзивном интервью телеканалу Haber Global на полях Анталийского дипломатического форума.

Говоря о процессе после парафирования мирного договора между Азербайджаном и Арменией, Гаджиев отметил, что Баку с его мирной повесткой стал примером для всего мира и региона.

"Хотя до сегодняшнего дня урегулированием армяно-азербайджанского конфликта занималась Минская группа ОБСЕ, за 30 лет она не предложила никакой модели решения конфликта. Сегодня мы можем с уверенностью и радостью сказать, что конфликт в регионе уже завершен", - заявил он.

Гаджиев подчеркнул, что Армения и Азербайджан вступили в процесс нормализации.

"После Вашингтонского саммита, будучи верным его духу, Азербайджан предпринимает шаги по трансформации всего региона. В этом контексте между Азербайджаном и Арменией начались двусторонние торговые отношения. Конечно, есть темы, которые еще предстоит решить. В первую очередь это вопросы, связанные с Конституцией Армении, и только после полного устранения территориальных претензий к Азербайджану мы будем готовы подписать мирный договор", - заявил помощник президента Азербайджана.

Он также вновь коснулся важности Зангезурского коридора, отметив, что когда-то идея железной дороги от Стамбула до Шанхая звучала как утопия, но со строительством Зангезурского коридора это станет реальностью.

"Это также создаст путь через Азербайджан и Турцию, соединяющий нас с нашими братьями в Центральной Азии в соответствии с концепцией Среднего коридора в нашем регионе. В этом отношении Азербайджан и Турция проводят серьезную работу в направлении мирного сосуществования с Арменией и обеспечения устойчивого мира и сотрудничества в нашем регионе" - сказал Гаджиев.