Скорость движения на платных автомагистралях Азербайджана установлена на уровне 130 км/ч

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в законы «О дорожном движении» и «Об автомобильных дорогах».

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно изменениям, максимальная скорость движения на платных автомагистралях устанавливается на уровне 130 км/ч.

В документе также уточняется понятие автомагистрали. Согласно новой редакции, автомагистраль — это дорога с особым режимом движения, обозначенная соответствующими знаками, с разделительными полосами, не имеющая пересечений на одном уровне с другими дорогами, железнодорожными путями, трамвайными линиями, велодорожками или пешеходными переходами, а также оборудованная зонами отдыха не реже чем через каждые 50 км.