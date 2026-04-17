Костанян: Ереван приостановил свое членство в ОДКБ

First News Media21:03 - Сегодня
Ереван реализует «дорожную карту» секторальной интеграции с Европейским союзом на основе действующих соглашений с ЕС.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян азербайджанским журналистам.

«Что касается Европейского союза, у Армении есть два очень важных документа с ЕС. Первый - это Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), действующее с 2017 года. Кроме того, Армения совместно с ЕС приняла новый документ - Стратегическую повестку партнерства Армения-ЕС, которая определяет краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные этапы сотрудничества», - сказал он.

По словам Костаняна, фактически это своего рода дорожная карта для секторальной интеграции Армении в Европейский союз.

«И мы будем последовательно реализовывать эту повестку», - сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста о статусе Армении в Организации договора о коллективной безопасности, Костанян заявил, что Ереван приостановил свое членство в этой организации.

