Гурбан Гурбанов исключил Элвина Джафаргулиева из основной команды
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов принял жёсткое решение.
Как сообщает QOL.az, наставник агдамского клуба перевёл в резервный состав защитника Аббаса Гусейнова, а также игрока основного состава Элвина Джафаргулиева.
Сообщается, что причиной стали нарушения дисциплинарных правил со стороны обоих футболистов.
Решение было принято после матча 27-го тура Мисли Премьер-лиги между «Шамахы» и «Карабахом».
Отметим, что Аббас Гусейнов также является зятем брата Гурбана Гурбанова — Мусы Гурбанова.
