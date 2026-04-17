Гурбан Гурбанов исключил Элвина Джафаргулиева из основной команды

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов принял жёсткое решение.

Как сообщает QOL.az, наставник агдамского клуба перевёл в резервный состав защитника Аббаса Гусейнова, а также игрока основного состава Элвина Джафаргулиева.

Сообщается, что причиной стали нарушения дисциплинарных правил со стороны обоих футболистов.

Решение было принято после матча 27-го тура Мисли Премьер-лиги между «Шамахы» и «Карабахом».

Отметим, что Аббас Гусейнов также является зятем брата Гурбана Гурбанова — Мусы Гурбанова.