Российско-армянского бойца ММА выгнали из самолета из-за использования телефона - ВИДЕО
Российско-армянский боец ММА Арман Царукян оказался в центре скандала на борту American Airlines. Кадры публикует издание BJPENN.
Спортсмена вместе с друзьями сняли с рейса в Филадельфии — причиной стало использование телефона и откидного столика во время взлёта.
Видео инцидента распространил журналист Адам Зубайраев. На кадрах видно, как сотрудники авиакомпании выпроваживают Царукяна и его спутников из салона. «Мужчин выгнали за то, что кто-то из них воспользовался телефоном при взлёте», — пояснил Зубайраев.
В результате боец лишился перелёта. American Airlines отказалась комментировать произошедшее для СМИ.
Arman Tsarukyan was reportedly just kicked off an American Airlines flight because he was "looking at his phone during takeoff" 😬
— Championship Rounds (@ChampRDS) April 16, 2026