Ильхам Алиев принял участие в открытии Анталийского дипломатического форума - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media19:35 - Сегодня
17 апреля в турецком городе Анталья состоялась церемония открытия 5-го Анталийского дипломатического форума.

В мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

На мероприятии со вступительной речью выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Затем выступил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что продолжающийся процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией ведется в координации с Азербайджаном. Говоря об Организации тюркских государств (ОТГ), турецкий лидер указал, что данная платформа продолжает укрепляться. «В последнем квартале текущего года в нашей стране состоится XIII саммит ОТГ, в ходе которого председательство в организации перейдет от Азербайджана к Турции. Надеемся в период председательства Турции еще больше повысить международный престиж и эффективность организации. Турция в координации с Азербайджаном шаг за шагом реализует процесс нормализации отношений с соседней Арменией. Мы также оказываем активную поддержку развитию Среднего коридора как наиболее надежного маршрута торговли между Азией и Европой через Каспий», - сказал Президент Турции.

Отметим, что прогнозирование текущей глобальной картины на фоне геополитической напряженности, меняющегося баланса сил, торговых барьеров и растущего давления на многосторонность приобретает более сложный характер. Тема 5-го Форума – «Преодоление неопределенностей при планировании будущего» требует выявления рисков и возможностей, разработки стратегий и преобразования достигнутых договоренностей в практические шаги.

В нынешнем форуме принимают участие свыше 500 высокопоставленных лиц из более чем 150 стран, в том числе 22 глав государств и правительств, 14 заместителей глав государств и правительств, свыше 50 министров, из которых 39 – министры иностранных дел, а также 75 представителей международных организаций.

В рамках форума предусмотрено проведение более 40 мероприятий и сессий, включая панельные заседания лидеров.

16:05

В турецком городе Анталья проходит церемония открытия 5-го Анталийского дипломатического форума.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

