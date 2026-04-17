FOMO Baku поднялся на 49-е место в рейтинге лучших клубов мира по версии DJ Mag - ФОТО

FOMO Baku продолжает укреплять свои позиции на международной электронной сцене.

В обновленном рейтинге Top 100 Clubs журнала DJ Mag клуб занял 49-е место, впервые войдя в топ-50 лучших клубов мира.

Напомним, что FOMO Baku дебютировал в рейтинге в 2024 году, а уже в 2025 году занял 65-ю строчку, продемонстрировав один из самых динамичных ростов среди клубов мира.

Новый результат – 49-е место – подтверждает усиливающийся статус FOMO Baku как одного из ключевых центров электронной музыки не только в Азербайджане, но и за его пределами. За короткое время клуб стал площадкой для выступлений ведущих артистов мировой сцены и самых ярких представителей глобальной электронной индустрии. Так, сцена FOMO Baku приняла таких звезд, как Adriatique, Dixon, Âme, CamelPhat, Pete Tong, GORDO, Mahmut Orhan, Emanuel Satie, Adam Ten, а также артистов новой волны, включая Tom Zeta и Vini Pistori. Регулярные выступления как признанных хедлайнеров, так и трендсеттеров современной сцены формируют уникальный музыкальный баланс и закрепляют успех FOMO как одного из лучших клубов на мировой карте электронной музыки.

Особое место в программной политике клуба занимает авторская серия мероприятий «Eleven» by Peredel, ставшая одной из визитных карточек FOMO Baku и привлекающая как локальную, так и международную аудиторию благодаря своей уникальной атмосфере и музыкальному контенту.

Кроме того, важной частью календаря клуба остаются эксклюзивные вечеринки в рамках Гран-при Формулы-1 в Баку, которые ежегодно собирают гостей со всего мира и усиливают статус города как центра глобальной ночной жизни.

В 2026 году FOMO Baku продолжает развивать новые форматы и объявляет о запуске масштабного проекта: FOMO POWER DAYs & NIGHTs – мировой уровень электронной сцены в сердце Баку. Серия мероприятий объединит дневные open-air события и ночные вечеринки с участием ведущих артистов мировой электронной сцены, создавая новый формат музыкального опыта.

«Для нас это не просто позиция в рейтинге — это отражение той энергии, которую создаёт наше сообщество. Мы с самого начала стремились построить пространство мирового уровня в Баку, и попадание в список топовых клубов DJ Mag подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. А дальше — новые форматы, громкие имена и смелые масштабы», — отметили в команде FOMO Baku.

FOMO Baku продолжает демонстрировать устойчивый рост, формируя новые стандарты клубной индустрии и усиливая международное позиционирование Баку как одного из ключевых музыкальных центров мира.

