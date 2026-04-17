ФСБ получила право осуществлять осмотр телефонов при пересечении госграницы России

Пограничная служба ФСБ России получила официальное право осуществлять осмотр личных телефонов, ноутбуков и иных электронных устройств при пересечении государственной границы.

Об этом сообщило представительство Минтруда Таджикистана в РФ, сославшись на подтверждение от российской спецслужбы.

В ведомстве отметили, что отказ добровольно предоставить и разблокировать устройство может быть расценен как неповиновение законному требованию должностного лица. В таком случае предусмотрена ответственность по ст. 18.7 КоАП РФ — штраф от 5 до 7 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.

Право «производить осмотр и исследование вещей и предметов» у пограничников появилось в июле 2025 года после внесения поправок в законы «О государственной границе РФ» и «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

Адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов пояснил, что отказ от предоставления техники действительно грозит административным наказанием. Однако, по его словам, требование разблокировать устройство может противоречить конституционным гарантиям, включая тайну связи и личную жизнь, которые могут быть ограничены только по решению суда.

Юрист также подчеркнул, что практика досмотра содержимого смартфонов и ноутбуков существует давно, несмотря на то, что право закреплено лишь «на бумаге». «Мы настоятельно рекомендуем не пересекать границу с устройствами, данные внутри которых могут вас скомпрометировать», — отметил Смирнов.