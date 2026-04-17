Хикмет Гаджиев: Мы сформировали новый статус-кво в регионе Южного Кавказа

«Ранее мы приезжали на Анталийский дипломатический форум и другие подобные встречи с повесткой войны и конфликта. Cейчас я с большой радостью могу сказать, что мы приезжаем с повесткой мира. На Южном Кавказе больше нет войны и конфликта, война завершена».

Как передает Caliber.Az, об этом в своем выступлении на панельной сессии «Южный Кавказ: стратегический хаб в процессе создания» в рамках Анталийского дипломатического форума отметил помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, Азербайджан полностью привержен повестке мира, а также духу Вашингтонского саммита, и «в присутствии президента Трампа мы поддержали процесс нормализации между Арменией и Азербайджаном, также был парафирован проект мирного соглашения».

«Мы также понимаем, что могут быть прекрасные документы между странами, но они не должны оставаться только на бумаге. Мы должны переходить к практическим действиям. Азербайджан уже предпринял практические шаги, мы реализуем прагматичное взаимодействие с армянской стороной, чтобы воплотить мирную повестку на практике, укрепить её и перевести в конкретные действия, которые создадут предпосылки для укрепления доверия между двумя странами.

В этом контексте первый трек продвигается хорошо. Мы также стараемся подтянуть второй трек к первому, включая взаимодействие между гражданскими обществами двух стран, также начались торговые отношения между Арменией и Азербайджаном. Это то, что ещё несколько лет назад было бы беспрецедентным, но сейчас это происходит.

Недавний объём экспортируемых Азербайджаном нефтепродуктов в Армению — тому подтверждение, и мы также рассматриваем возможность импорта определённых товаров из Армении.

Таким образом, мы сформировали новый статус-кво в регионе Южного Кавказа. Этот новый статус-кво основан на законности и легитимности и отвечает интересам обеих стран. Более того, мы также формируем новую архитектуру региональной безопасности, которая в долгосрочной перспективе сможет обеспечить мир и безопасность для наших стран.

Мы также должны учитывать, что регион Южного Кавказа окружён новыми очагами конфликтов. Возможно, по соседству с нами идут две мировые войны: на севере — между Россией и Украиной, на юге — США-Израиля с Ираном. Но реальный мир на местах обеспечивает своего рода иммунитет и безопасность как для Азербайджана, так и для Армении.

В более широком смысле мы видим инклюзивный регион Южного Кавказа, где существуют перспективы сотрудничества между Грузией, Арменией и Азербайджаном. На двустороннем уровне у нас отличное сотрудничество с Грузией. Мы также развили формат сотрудничества Турция–Азербайджан–Грузия. И мы считаем, что в итоге придём к инклюзивной модели регионального сотрудничества», - сказал Х. Гаджиев.

