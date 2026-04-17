Суд в Армении продлил домашний арест Самвела Карапетяна на 3 месяца

Антикоррупционный суд Армении продлил домашний арест лидеру "Сильной Армении" Самвелу Карапетяну еще на три месяца.

Об этом сообщают армянские медиа.

Согласно информации, антикоррупционный суд под председательством удовлетворил ходатайство прокурора о продлении ареста Карапетяна.

Защита подала ходатайство об изменении условий домашнего ареста Карапетяна.

Отметим, что Карапетян находится под домашним арестом с 19 января 2026 года.

Бизнесмен был арестован 18 июня 2025 года по обвинению в призыве к захвату власти. 13 октября обвинение в его адрес было дополнено пунктами об отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий или обусловленного ими влияния.

В феврале Карапетян был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении (на парламентских выборах 7 июня - ред.) от созданной им партии "Сильная Армения".