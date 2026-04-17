Трамп: В ближайшие один-два дня мы достигнем соглашения с Ираном

«Представители США и Ирана, с большой вероятностью, вновь встретятся в эти выходные и подготовят окончательное соглашение, которое положит конец войне».

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в комментарии порталу «Axios».

«Иранцы хотят встретиться и договориться. Думаю, встреча состоится в выходные. Считаю, что в ближайшие один-два дня мы достигнем соглашения», — добавил Трамп.

Портал со ссылкой на источники также отмечает, что, несмотря на достигнутый существенный прогресс и приближение сторон к трёхстраничному мирному плану, по ключевым вопросам всё ещё сохраняются разногласия.