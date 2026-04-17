«Охотник на школы. Пусть 5-6 классы будут готовы»: Последние месседжи кахраманмарашского стрелка - ФОТО

First News Media12:23 - Сегодня
В потрясшем Турцию деле о нападении в школе появляются новые детали, раскрывающие ужасающую картину произошедшего, пишет Milliyet.

В компьютере 14-летнего Исы Араса Мерсинли обнаружена публикация от 11 апреля, которая, по данным следствия, свидетельствует о подготовке крупного нападения. В месседжах, которые он отправил через мессенджер Discord в ночь на день нападения, он открыто выражал намерение устроить атаку в школе.

«Проклятье! Я могу сделать это сегодня. Где-то в 3 часа дня. Пусть 5-е и 6-е классы будут готовы. Сегодня я полностью истощен. Мой собственный отец пытался меня задушить и убить. Я один дома. Быстро закончу свой манифест и немного посплю. А потом покажу этому миру, насколько я истощен».

Одноклассники Мерсинли рассказали, что Иса Арас был «замкнутым, необщительным, напряженным» подростком. По их словам, у него практически не было друзей, был только один товарищ с таким же характером, как и он сам. Они также рассказали, что он часто использовал выражение «охотник на школы» на английском языке.

Учителя также отмечают его социальную отчужденность, по их словам, он регулярно посещал школу, но почти не участвовал в занятиях: «Он постоянно что-то рисовал в тетради. Когда другие слушали урок, он этого не делал, а клал голову на парту. На переменах держался один, ни с кем не общался. Его никогда не видели играющим с другими детьми. У него было странное, неестественное поведение. Он никогда не участвовал в драках, не имел дисциплинарных нарушений. Не проявлял явной агрессии к учителям или одноклассникам». 

Источник: Milliyet

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

