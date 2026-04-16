Стрельба в школах и угрозы в соцсетях: Турция потрясена подростковым насилием

Фарида Багирова14:33 - Сегодня
Турцию за последние двое суток потрясли кровавые нападения в учебных заведениях, вызвавшие общественный шок и поставившие острые вопросы о подростковом насилии цифровых рисках и безопасности.

Жертвами вооруженных атак в школах на юго-востоке страны - в Шанлыурфе и Кахраманмараше в общей сложности погибли 9 человек, еще 36 получили ранения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым в результате вооруженных нападений.

Сегодня в ряде турецких медиа упоминается возможное увлечение обоих стрелков жестокими видеоиграми, сообщается, что оба нападавших часами играли в компьютерную игру под названием «PUBG». Следствие пока не подтверждает эту информацию официально.

Хронология событий

Шанлыурфа

14 апреля в профессионально-техническом лицее в городе Сиверек провинции Шанлыурфа в результате нападения вооруженного стрелка были ранены 16 человек. 

Помимо десяти учащихся и четырех преподавателей пострадали полицейский и работник столовой, сообщил губернатор провинции Хасан Шылдак.  

МВД Турции заявило, что вооруженный дробовиком преступник застрелился из того же оружия в ходе полицейской операции. Нападавшим был бывший ученик того же лицея 2007 года рождения, он покончил с собой, когда полиция попыталась его задержать. У стрелка не было судимостей.

В момент инцидента некоторые ученики, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон. По информации агентства IHA, все находившиеся в лицее люди были эвакуированы. По свидетельствам очевидцев, нападавший сначала открыл беспорядочную стрельбу по людям на школьном дворе, затем вошел в училище и стал стрелять там.

«Инцидент будет тщательно расследован, с изучением всех предшествовавших ему обстоятельств. Пока нет возможности сделать однозначное заявление о причине случившегося. Главная прокуратура ведет следствие с юридической стороны, а мы, со своей стороны, запустили механизм административного расследования — и как можно скорее проясним все обстоятельства», - заверил губернатор.

Кахраманмараш

15 апреля такой же случай произошел в средней школе имени Айсер Чалик в Кахраманмараше. 14-летний ученик Иса Арас Мерсинли пришел в школу с пятью единицами огнестрельного оружия, принадлежащими его отцу - отставному полицейскому, - и семью магазинами к ним.

«Ученик пришел в школу с оружием в рюкзаке. Он вошел в два класса и открыл беспорядочную стрельбу, что привело к ранениям и гибели людей», - заявил губернатор провинции Кахраманмараш Мюккеррем Унлюэр.

Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи сообщил, что жертвами инцидента стали 9 человек - 8 учеников и учитель. Ранены более 20 человек, состояние некоторых оценивается как тяжелое. 

Стрелок покончил с собой.

На кадрах с места происшествия видны обеспокоенные родители, в панике прибывшие к зданию школы, и отъезжающие машины скорой помощи. «Звуки выстрелов были очень интенсивными, - сообщил корреспондент турецкого телеканала NTV, - перед школой возникла паника».

Выяснилось также, что погибшая в результате нападения на школу учительница Айла Кара в момент нападения заслонила собой учеников.

Вскоре после инцидента отец подростка Угур Мерсинли был арестован, мать – учительница – задержана для дачи показаний.

Вскоре появились детали, которые придали делу дополнительную тревожную глубину. Согласно официальному заявлению Главного управления безопасности (EGM), в цифровых следах Исы Араса Мерсинли обнаружена отсылка к американскому преступнику Роджеру Эллиоту, совершившему массовое убийство в 2014 году в Калифорнии, в результате которых погибли 6 человек и 14 получили ранения. После преступлений нападавший покончил с собой.

Фотография Эллиота была размещена на аватарке Исы Араса Мерсинли в WhatsApp. Эта деталь стала одним из ключевых направлений расследования - как возможный признак подражания.

На фоне расследования начали появляться свидетельства о поведении подростка в школе. Один из учителей описал Мерсинли как замкнутого и социально изолированного ребенка: «Он всегда приходил на уроки, но почти не участвовал в них. Когда другие слушали, он клал голову на парту. Перед ним могла лежать тетрадь, и он часами просто что-то в ней рисовал или писал. Это была его самая заметная черта».

Учитель отметил, что поведение школьника «казалось необычным» и он «не выглядел как обычный ребенок». По словам педагога, у подростка практически не было круга общения: «На переменах он всегда был один. Просто ходил сам по себе, ни с кем не разговаривал. Я ни разу не видел, чтобы он общался с другими детьми».

В рамках расследования правоохранители произвели обыск в доме семьи, изъяты некоторые материалы и направлены на экспертизу. При осмотре компьютера Мерсинли была обнаружена публикация от 11 апреля, в которой говорилось о планировании «крупной акции в ближайшее время».

Следствие пытается также установить, были ли упущения в контроле за доступом подростка к оружию и существовали ли тревожные сигналы ранее.

Мерсин

В этот же день, практически сразу после трагедии в Кахраманмараше произошел еще один подобный инцидент, и тоже на юго-востоке страны - в городе Тарсус провинции Мерсин.

Ученик 12-го класса лицея пришел в школу с огнестрельным оружием. Возможную трагедию удалось предотвратить – охранявший школу полицейский и сотрудники администрации оперативно изъяли оружие. Подросток был доставлен в полицию.

Этот случай усилил тревогу в обществе - на фоне трагедий в Шанлыурфе и Кахраманмараше он был воспринят как возможный «признак подражания».

Угрозы в Telegram: «новые даты и школы»

Турецкие эксперты отмечают, что до сих пор вооруженные нападения в учебных заведениях в стране были крайне редким явлением и носили, скорее, индивидуальный характер. Так, в последние годы в Турции фиксировались отдельные случаи насилия в школах и в отношении педагогов и сотрудников образовательных учреждений:

- февраль 2024 года, Батман - учитель ранен ножом в школе; 

- апрель 2024 года, Стамбул - нападение родителя на учителя; 

- май 2024 года, Стамбул - директор школы убит бывшим учеником; 

- июнь 2024 года, Чорум - нападение на школьных сотрудников со стороны родителей; 

- январь 2025 года, Стамбул - нападение ученика на заместителя директора с ножом; 

- март 2026 года, Стамбул - нападение 17-летнего ученика на двух преподавателей и другого учащегося, погибла 44-летняя учитель биологии.

На фоне трагических происшествий в Кахраманмараше и Шанлыурфе, особое беспокойство вызывает то, что в Telegram-группах начали распространяться тревожные сообщения, в которых эти и прежние нападения не только оправдывались, а нападавшие прославлялись, но и содержались угрозы совершения новых атак с указанием конкретных дат и мест, сообщают турецкие медиа.

Речь идет о группе, насчитывающей около 100 тысяч участников. Так, пользователь под именем «Barış Çelik» написал: «На завтра появилось много “клиентов”. Мы организуем атаки на школы». Другой участник заявил: «Дела пошли - можно атаковать любую школу». Также сообщается, что в группе даже публиковались «прайс-листы» на подобные нападения, либо «оскорбление» или «избиение» учителя или одноклассников.

После распространения этих сообщений правоохранительные органы начали проверку. Параллельное расследование инициировала киберполиция. Анатолийская главная прокуратура также объявила о начале расследования в отношении несовершеннолетнего, который публиковал угрозы, называя конкретные школы.

Губернатор Стамбула Давут Гюль заявил, что подобные месседжи находятся под пристальным контролем: «Месседжи, направленные на то, чтобы посеять страх и панику среди граждан посредством указания названий школ в разных местах, находятся под пристальным наблюдением. Безответственные комментарии, насмешливые выражения и псевдоразвлекательный контент на фоне этой трагедии недопустимы. Это нельзя недооценивать. Лица и аккаунты, распространяющие подобные публикации, оперативно выявляются, и в отношении них незамедлительно применяются необходимые правовые меры. Ни одна попытка подорвать общественный порядок не останется безнаказанной».

Аресты

К настоящему времени по фактам нападений на школы в Шанлыурфе и Кахраманмараше выданы ордера на арест 83 человек. Кроме того, правоохранители заблокировали доступ к 940 аккаунтам в социальных сетях, также были закрыты 93 группы в Telegram. В рамках расследований преступлений, совершенных на цифровых платформах, было задержано 6 несовершеннолетних, вовлеченных в противоправную деятельность.

Власти заверяют, что в школах усилены меры безопасности, а образовательный процесс продолжается. Тем не менее, профсоюзы работников образования провели акцию протеста у здания Министерства национального образования. Участники акции призвали усилить меры безопасности в школах и потребовали отставки министра. К акциям присоединились и родители. В некоторых школах учителя объявили забастовку. Акции протеста продлены до пятницы, заявили представители профсоюзов.

Эксперты в Турции отмечают, что трагедии в Шанлыурфе и Кахраманмараше, попытка проноса оружия в Мерсине и распространение агрессивных либо циничных сообщений в соцсетях формируют тревожную картину, рассматривая эти явления в контексте возможного подражания и влияния цифровой среды. Основное внимание в текущей ситуации сосредоточено не только на произошедших инцидентах, но и рисках их повторения, что и вызывает наибольшую обеспокоенность.

При подготовке материала использованы сообщения ведущих турецких изданий: Anadolu, İHA, CNN Türk, Haberler, Yeni Şafakи др.

