По делу о нападении на школу в Турции задержан один человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:40 - Сегодня
В связи с нападением на школу в районе Сиверек задержан один человек, а четверо должностных лиц освобождены от занимаемых должностей.

Как сообщает TRT Haber, об этом заявили в администрации провинции Шанлыурфа.

Отмечается, что в результате стрельбы в Профессионально-техническом анатолийском лицее имени Ахмета Коюнджу пострадали 16 человек, из которых семеро уже выписаны из больницы. По данным властей, стрельбу открыл бывший ученик данного учебного заведения.

В рамках расследования, начатого Генеральной прокуратурой Сиверека, задержан один подозреваемый.

Следственные действия по делу продолжаются.

13:30

Напавший на лицей в Шанлыурфе совершил самоубийство.

Как сообщил губернатор провинции Хасан Шылдак.

Нападавший 2007 года рождения "умер в ходе полицейской операции".

Он выстрелил в себя тем же оружием, из которого стрелял в лицее.

"Пострадали 16 человек. Из них 4 учителей, 10 учащихся, полицейский и работник столовой. К счастью, обошлось без жертв. Четверо пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Все были доставлены в больницы", - отметил он.

Источник: Haberler

12:48

В результате стрельбы в школе в Шанлыурфе число пострадавших на данный момент - не менее 16 человек.

По данным очевидцев, стрельбу устроил 18-летний подросток.

Нападавший вошел на территорию школы и открыл беспорядочный огонь из длинноствольного оружия во внутреннем дворе. После этого он ворвался в здание, где также продолжил стрельбу.

Часть учащихся покинули здание, выпрыгнув из окон. На место оперативно приехали спецназ полиции и медики. Операция по нейтрализации нападавшего продолжается.

Большинство людей, находившихся внутри школы, эвакуиррваны.

Источник: NTV

12:12

В одном из лицеев турецкой провинции Шанлыурфа произошло вооруженное нападение.

Инцидент произошел в профессионально-техническом лицее имени Ахмета Коюнджу.

По предварительным данным, неизвестный открыл беспорядочный огонь, в результате пострадали не менее семи человек.

Как сообщают местные источники, предполагается, что нападавшим может быть один из учащихся.

На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи, сотрудники полиции и подразделения специального назначения. По пока еще неподтвержденной информации, злоумышленник может удерживать часть учеников в заложниках.

Силы безопасности эвакуировали большинство находившихся в здании людей. Обстановка на месте остается напряженной, проводится спецоперация.

Официальные структуры пока не предоставили подробной информации о состоянии пострадавших и ходе операции.

Подозреваемый укрывается в лицее. Поскольку он не сдался, несмотря на предупреждения силовиков, в район направлены также спецподразделения. Полиция приняла широкие меры безопасности на месте происшествия и продолжает попытки убедить нападавшего сдаться.

Новость будет обновляться по мере публикации подробностей в турецких медиа.

Источник: Haberler

