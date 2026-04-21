Фатих Бирол: Конфликт вокруг Ирана может привести к перекройке мировой энергетической карты 

Одним из последствий конфликта на Ближнем Востоке и кризиса вокруг Ормузского пролива может стать перекройка мировой энергетической карты, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

«Ормузский пролив утратил свою прежнюю надежность. Нынешний кризис может привести к перекройке мировой энергетической карты. Эпоха, когда мировая экономика была неразрывно связана с одним проливом, скоро останется в прошлом. Даже если завтра все вернется в норму, высокие цены и волатильность на рынках будут иметь долгосрочные последствия", - сказал он.

По его мнению, эскалация напряженности на Ближнем Востоке приводит к структурным сбоям на мировых энергетических рынках, выходящих за рамки временных колебаний. Он напомнил, что в марте МЭА объявило о решении высвободить 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов для стабилизации рынка и компенсации перебоев поставок, вызванных напряженностью на Ближнем Востоке. «Это является своего рода страховкой для всего мира. Если мы столкнемся с более сложными ситуациями, мы сможем продолжить использовать эти резервы», - отметил Бирол.

По мнению главы МЭА, для стабилизации ситуации на энергорынках потребуется не менее двух лет: «Даже если Ормузский пролив откроется завтра, возвращение к довоенному состоянию потребует значительного времени, процесса восстановления и значительных капиталовложений. По нашим оценкам, это займет не менее двух лет. Это будет очень сложный период для стран - импортеров энергоносителей. Нет волшебной палочки, которая могла бы мгновенно исправить ситуацию на рынках».

Источник: ТАСС