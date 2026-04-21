«Армянин в медвежьей шкуре»: в Калифорнии троих мошенников приговорили за страховую аферу - ФОТО

First News Media10:55 - Сегодня
В Калифорнии трое человек приговорены к тюремному заключению за страховое мошенничество с использованием костюма медведя, сообщает The Guardian.

«Когда речь заходит о Департаменте страхования Калифорнии, лучше не 'дразнить медведя'. Этот урок недавно усвоили трое жителей Лос-Анджелеса, приговорённых к тюремным срокам за мошенническую схему со страховыми выплатами. Они инсценировали нападения на дорогие автомобили, наряжая человека в костюм медведя и выдавая его за настоящего зверя», — пишет издание.

Инцидент произошёл в ноябре 2024 года.

Фигурантами дела стали:

- 26-летний Рубен Тамразян,

- 39-летний Арарат Чиркинян,

- 32-летний Ваге Мурадханян,

- 39-летняя Альфия Цукерман.

Они подали три иска в страховую компанию, потребовав выплаты за ущерб, якобы нанесённый медведем 28 января 2024 года в Лейк-Эрроухед. По их словам, зверь забрался в Rolls-Royce Ghost 2010 года и повредил два автомобиля Mercedes — G63 AMG 2015 года и E350 2022 года. Мошенники предоставили видео предполагаемой атаки внутри автомобиля, припаркованного у озера Эрроухед в горах Сан-Бернардино. На кадрах видно, как «медведь» проникает в машину и роется внутри. Позже следователи обнаружили ещё два заявления о подобных действиях в отношении других автомобилей Mercedes.

Общая сумма, которую мошенники надеялись получить от страховых компаний, составила 141,8 тысячи долларов.

В ходе расследования выяснилось, что «медведь» на видео — это человек в костюме дикого зверя. Афера была раскрыта после того, как биологи из Департамента рыболовства и дикой природы Калифорнии изучили запись и пришли к выводу, что на кадрах запечатлён человек в костюме медведя.

Прокуратура поддержала выводы экспертов. В результате суд приговорил троих мошенников к 180 дням заключения с возможностью отбывать срок по выходным, а также обязал их выплатить компенсацию. Цукерман и Тамразян должны выплатить более 52 000 долларов. Сумма компенсации для Мурадханяна на момент публикации не была определена.

Четвёртый фигурант, 39-летний Арарат Чиркинян, предстанет перед судом в сентябре.

Комиссар по страхованию Калифорнии Рикардо Лара назвал схему возмутительной: «То, что могло показаться невероятным, оказалось именно таким — и теперь виновные привлечены к ответственности. Следователи моего департамента установили факты, разоблачили эту аферу и помогли привлечь обвиняемых к ответственности. Страховое мошенничество — серьёзное преступление, которое увеличивает расходы для потребителей, и ни одна схема не является слишком абсурдной, чтобы мы её не расследовали».

Источник: The Guardian

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами
