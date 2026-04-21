Пашинян объяснил важность принятия новой конституции в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил важность принятия новой Конституции Армении.

Как сообщает «Арменпресс», он представил это в ходе презентации предвыборной программы правящей партии «Гражданский договор».

«Почему принятие новой Конституции важно для нас? Потому что в наших отношениях между государством и гражданином существует определенная напряженность, и одна из причин этой напряженности заключается в отсутствии у граждан Республики Армения понимания того, что правовая система, созданная в Армении, создана ими самими. Мало того, что такого понимания нет, так еще и нет такой реальности, потому что результаты всех конституционных референдумов в Армении всегда подвергались сомнению. Я и раньше, как журналист, освещал конституционные референдумы, и мы были свидетелями всех конституционных референдумов в ходе политических процессов, и всегда это ощущение фальсификации результатов конституционного референдума создает напряженность и разрыв между гражданином и правовой системой. И для нас крайне важно наличие органической связи между гражданином и правовой системой, а установление этой органической связи – это принятие Конституции путем референдума», – сказал Пашинян.