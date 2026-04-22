Премьер-министр: Азербайджан придает большое значение вопросам защиты экологии и противодействия изменению климата

Азербайджан придает большое значение вопросам защиты экологии и противодействия изменению климата, рассматривая их как неотъемлемую часть национальной и международной повестки устойчивого развития.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал премьер-министр Али Асадов, выступая на Региональном экологическом саммите в Астане.

По его словам, в данном контексте проведение в Баку Конференции ООН по климату - COP29 стало важнейшим вкладом нашей страны в консолидацию международных усилий по ключевым вопросам глобальной климатической повестки.

«Убеждены, что итоги нынешнего саммита также послужат выработке практических инициатив и укреплению регионального сотрудничества в сфере охраны окружающей среды. В условиях нарастающих глобальных вызовов, обусловленных изменением климата, ростом дефицита пресной воды и увеличением нагрузки на водные ресурсы, вопросы водной безопасности приобретают приоритетное значение на международной повестке», – сказал премьер-министр Азербайджана.