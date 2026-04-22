В Шеки грузовик насмерть сбил пожилую женщину

В Шекинском районе «КамАЗ» насмерть сбил пожилую женщину.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Баш Зейзид. Водитель грузового автомобиля марки «КамАЗ» Тарлан Сираджеддинов при движении задним ходом совершил наезд на пешехода - 69-летнюю Солмаз Исаеву. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.