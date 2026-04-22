Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что в 2026 году начнутся работы по реализации проекта TRIPP.

Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр заявил, представляя предвыборную программу правящей партии «Гражданский договор».

«Я уверен, что уже в 2026 году мы начнем работы на земле. По моим расчетам, быстрее всего можно будет ввести в эксплуатацию линии электропередач. Этот проект также создаст много рабочих мест, и я надеюсь, что мы обеспечим рабочие места гражданам Армении, и компаниям не придется привлекать рабочую силу из других стран», — сказал Пашинян.

Он заверил, что реконструкция участков железной дороги Гюмри-граница Турции и Ерасх-граница Нахчыван будет проведена очень быстро, в течение 1-1,5 лет.

Один из пунктов раздела «Экономическое развитие» предвыборной программы партии «Гражданский договор» касается начала работы по реализации инвестиционного проекта TRIPP (Путь Трампа к международному миру и процветанию), как минимум, с запуском железнодорожной и электропередающей инфраструктуры. В этом же разделе упоминается также реконструкция железнодорожных участков Гюмри-Турция и Ерасх-Нахчыван.

TRIPP — совместный армяно-американский инвестиционный проект, соглашение по которому было достигнуто 8 августа во время мирного саммита Армения-Азербайджан в Вашингтоне, округ Колумбия, при посредничестве президента США Дональда Трампа. TRIPP также обеспечит соединение основной части Азербайджана с Нахчываном.