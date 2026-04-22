Соцсети, буллинг и насилие: Что стоит за последними инцидентами в Азербайджане? - ФОТО - ВИДЕО

Учащение инцидентов с участием школьников и подростков, носящих опасный, а в ряде случаев и откровенно криминальный характер не может не привлекать внимания и порождать страхи.

Так или иначе, эти события вызывают широкий общественный резонанс и ставят перед обществом, системой образования и родителями сложные вопросы о причинах происходящего и предотвращения подобных случаев в будущем.

На данный момент, среди наиболее резонансных ситуаций в Азербайджане - инцидент в полной средней школе №286, где подросток 2010 года рождения облил сверстника 2011 года рождения спиртом и поджег его зажигалкой. Не менее пугающей была ситуация, связанная с учеником лицея «Idrak», который выстрелил в педагога, что вновь поставило под сомнение уровень безопасности в образовательных учреждениях. Дополнительную обеспокоенность вызвал недавний случай с 15-летним подростком, задержанным за угрозы подрыва школы, распространенные через социальные сети, что привело к панике среди родителей и учащихся.

Эта ситуация не единична, ведь в последние недели наблюдается рост числа анонимных аккаунтов в TikTok, направленных на травлю и оскорбление учителей. Все чаще появляются страницы, посвященные конкретным школам, таким как №160 и №164, где публикуются уничижительные и провокационные материалы. Первостепенно стоит понимать, несмотря на то что эти действия явно выполняются школьниками, на первый взгляд, являясь детской шалостью, но также, формируют у подростков ощущение безнаказанности и размывают границы допустимого поведения.

Родители обязаны проявлять более внимательное и осознанное отношение к цифровой жизни своих детей и не только к тому, что они публикуют, но и к тому, какой контент они потребляют, каким аккаунтам отдают предпочтение и какие формы поведения в сети фактически поддерживают, будь то осознанно или нет. Игнорирование этого аспекта воспитания создает среду, в которой агрессивное и деструктивное поведение может восприниматься подростками как норма, не требующее ни критического осмысления, ни ответственности за последствия.

И после всех событий, возникает закономерный вопрос о том, что именно лежит в основе этого поведения? Является ли происходящее следствием деструктивного влияния социальных сетей, в которых агрессия и провокация нередко становятся инструментами получения внимания? Или же речь идет о более глубинных проблемах - недостатке родительского контроля, буллинге, эмоциональной отстраненности в семьях, а так же отсутствии внимания к психологическому состоянию подростков?

Особенно привлекает внимание, что во многих инцидентах прослеживается фактор буллинга, как со стороны сверстников, так и, в отдельных случаях, со стороны педагогов. Например, в ситуации с поджогом, одноклассники рассказали, что у подростка были нарушения аутистического спектра и он подвергался постоянной травле в школе. По их словам, он так же неоднократно жаловался учителям на буллинг, но реакции не последовало.

В этом контексте будет показателен буквально недавний международный опыт. Так, в турецком Кахраманмараше была арестована Пейман Пынар Мерсинли, мать подростка, совершившего вооруженное нападение на школу, в результате которого погибли девять человек и были ранены еще двадцать один. По данным прокуратуры, мать проигнорировала рекомендации врачей о необходимости психиатрического лечения сына, что, как считается, стало одним из факторов, приведших к трагедии. Этот случай демонстрирует, насколько критически важным является своевременное реагирование на психологическое состояние ребенка.

На фоне всего, особую обеспокоенность вызывает и поведение отдельных блогеров, публикующих контент, связанный со школами и огнестрельным оружием в ироничной или шуточной форме. Так или иначе, в текущей ситуации подобные публикации воспринимаются обществом крайне болезненно. Родители, находящиеся в состоянии тревоги, реагируют на такие материалы как на потенциальную угрозу, а не как на безобидный юмор, а в подобных условиях ответственность за публикуемый контент возрастает многократно, ведь любое неосторожное высказывание могут спровоцировать волну страха.

Очевидно, прямо сейчас речь идет о сложной системе взаимосвязанных факторов - психологических, социальных и семейных. Недостаток внимания к эмоциональному состоянию подростков, проблемы внутри школьной среды, влияние агрессивного контента и отсутствие четких границ в онлайн-пространстве, постепенно формирует среду, в которой подобные инциденты становятся более вероятными.

В этой ситуации ключевым становится вопрос профилактики. Внимание к ребенку, открытый диалог, готовность услышать и вовремя обратиться за профессиональной помощью, хоть и базовые, но жизненно важные шаги, способные предотвратить развитие кризисных ситуаций. Не менее важна и роль образовательных учреждений, где необходимо формировать безопасную и поддерживающую среду, в которой буллинг не остается без реакции. А дети, обращающиеся за помощью к взрослым, действительно своевременно ее получают.

Общество в целом также должно пересмотреть свое отношение к агрессии как к форме развлечения, ведь контент, который еще вчера мог восприниматься как провокационный, но безобидный, сегодня в условиях повышенной чувствительности требует большей ответственности и осознанности.

В конечном итоге важно понимать, что речь не идет о разрозненных случаях, которые можно списать на совпадение или «сложный возраст». Фактически, мы имеем дело с целым комплексом факторов, которые накладываются друг на друга, от чего сейчас так сложно определить действительную причину повторяющихся инцидентов.

Поэтому в текущей ситуации речь идет не столько о поиске виноватых, сколько о необходимости внимательного отношения к происходящему. И со стороны родителей, и со стороны школ, и со стороны общества в целом. Потому что игнорирование этих процессов создает почву для новых, более серьезных последствий.