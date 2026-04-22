Премьер-министр Али Асадов принял участие в Региональном экологическом саммите в Астане - ФОТО

22 апреля в Астане начал работу Региональный экологический саммит 2026 года (РЭС-2026), проводимый по инициативе Президента Республики Казахстан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в саммите принял участие Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

Сначала участники ознакомились с выставочными павильонами Регионального экологического саммита 2026 года, в том числе с павильоном Азербайджана.

Выступая на пленарном заседании саммита, А. Асадов подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение охране окружающей среды и мерам по борьбе с изменением климата, расценивая их как неотъемлемую часть национальной и международной повестки устойчивого развития.

«В данном контексте проведение в Баку Конференции ООН по климату – COP29 стало важнейшим вкладом нашей страны в консолидацию международных усилий по ключевым вопросам глобальной климатической повестки», - отметил Премьер-министр.

Особое внимание в выступлении было уделено вопросам водной безопасности. Было подчеркнуто, что в условиях нарастающих глобальных вызовов, обусловленных изменением климата, ростом дефицита пресной воды и увеличением нагрузки на водные ресурсы, вопросы водной безопасности приобретают приоритетное значение в международной повестке.

В этом контексте была выражена поддержка Азербайджанской Республикой инициативы Республики Казахстан по учреждению под эгидой ООН специализированной международной водной организации.

Коснувшись проблем, связанных с экологической ситуацией на Каспии, Премьер-министр подчеркнул, что одним из самых острых вызовов является стремительное снижение уровня Каспийского моря.

Подтвердив приверженность Азербайджана региональному взаимодействию, он отметил, что страна прилагает последовательные усилия в направлении укрепления сотрудничества между прикаспийскими государствами для эффективного взаимодействия против этого вызова.

В связи с этим вопросом было отмечено, что что по инициативе Азербайджана созданы двусторонние рабочие группы с Казахстаном, Россией и Туркменистаном с целью изучения причин снижения уровня Каспия и выработки соответствующих мер реагирования.

Доведя до внимания участников пленарного заседания климатические факторы, оказывающие серьезное влияние на деградацию окружающей среды, Али Асадов рассказал о последовательных мерах, принимаемых в Азербайджане по реагированию на эти вызовы: «Мы делаем ставку на переход к зеленой энергетике, активно развивая возобновляемые источники энергии. Особое внимание уделяется созданию зеленых энергетических зон на освобожденных территориях, где активно реализуются проекты в сфере гидроэнергетики».

Премьер-министр отметил, что, опираясь на успешный опыт проведения COP29, Азербайджан готовится принять у себя 13-й Всемирный форум городов, который пройдет в сотрудничестве с ООН-Хабитат в мае текущего года.

Участники пленарного заседания также были проинформированы о подготовке к еще одному важному мероприятию, принимающей стороной которого в июне станет Азербайджан, Всемирному дню окружающей среды 2026 года.

Премьер-министр подчеркнул, что Азербайджан намерен использовать данные платформы для продвижения глобальной повестки устойчивого развития и консолидации международных усилий в области урбанистики и экологии.

Завершая свое выступление, Али Асадов отметил, что Азербайджан остается приверженным принципам международного сотрудничества и готов активно содействовать достижению общих целей.

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22