Азербайджан в июне примет Всемирный день окружающей среды 2026 года, что придаст дополнительный импульс глобальной повестке устойчивого развития.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на региональном экологическом саммите RES2026 в Астане.

"Опираясь на успешный опыт проведения COP29, Азербайджан готовится принять у себя 13-й Всемирный форум городов, который пройдет в сотрудничестве с UN-Habitat в мае текущего года. Кроме того, в июне Азербайджан примет Всемирный день окружающей среды 2026 года", - отметил премьер.

Асадов подчеркнул, что Баку намерен задействовать эти платформы для консолидации международных усилий в сфере урбанистики и экологии, а также продвижения глобальной повестки устойчивого развития.

Премьер подчеркнул важность дальнейшего укрепления совместных усилий и обеспечения согласованного подхода к решению трансграничных экологических вопросов. "Азербайджан остается приверженным принципам международного сотрудничества и готов вносить активный вклад в достижение общих целей", - добавил он.