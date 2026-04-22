Тегеран выдвинул условие для продолжения переговоров с США

Иран выдвинул ключевое условие для продолжения переговоров с США, сообщает Al Jazeera.

Тегеран настаивает на снятии блокады своих портов до возобновления переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о бессрочном продлении режима прекращения огня с Ираном, подчеркнув, что он будет действовать до завершения переговорного процесса. По его словам, цель такого шага — дать сторонам больше времени для дипломатического урегулирования.

Иранские официальные лица заявили, что рассматривают продление перемирия как попытку США выиграть время для подготовки возможной атаки.

В качестве условия для возвращения за стол переговоров Иран назвал снятие блокады Ормузского пролива. Советник спикера парламента Мехди Мохаммади назвал действия США «подготовкой к новой агрессии», а глава МИД Аббас Аракчи заявил, что блокада портов равносильна акту войны и нарушает условия перемирия.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани отметил, что диалог может возобновиться только после отмены ограничений в этом стратегически важном регионе.

На фоне обострения риторики Корпус стражей исламской революции заявил, что в случае возобновления боевых действий Тегеран готов нанести «сокрушительные удары» по противнику.

В Вашингтоне, в свою очередь, заявили о намерении продолжать давление, сохраняя блокаду Ормузского пролива, и подчеркнули, что вооруженные силы США приведены в состояние полной готовности.

На данный момент перспективы переговоров остаются неопределенными, а напряженность в регионе продолжает нарастать.

Источник: Al Jazeera