В Азербайджане более 55 тысяч девятиклассников сдадут выпускной экзамен

26 апреля в Азербайджане 55 282 учащихся сдадут выпускной экзамен на базе общего (9-летнего) среднего образования.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Было отмечено, что в экзамене примут участие 79 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения, церебральным параличом, нарушениями слуха и др.). Для обеспечения их комфорта в зданиях выделены специальные залы, а лицам с нарушениями зрения (с нарушением функций организма на 81-100%) назначены индивидуальные ассистенты. Также созданы условия для входа и передвижения в зданиях учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Кроме того, с руководителями аудиторий, выделенными для участников с ограниченными возможностями здоровья, был проведен специальный инструктаж.

Всего в городах и районах, где проводятся экзамены, выделено 240 зданий и 4171 экзаменационный зал. Для управления процессом привлечены 926 руководителей экзаменов, 5197 педагогов-контролеров, 731 сотрудник пропускного режима (охрана) и 240 представителей зданий.

Отметим, что экзамены пройдут в Сабунчинском (II часть), Низаминском, Хазарском (II часть) и Насиминском районах Баку, а также в Сумгайыте (II часть), Абшероне (II часть), Нахчыване, Гёйгёле, Геранбое, Нафталане, Гедабее, Товузе, Гахе, Балакене, Загатале, Лерике, Джалилабаде (II часть), Масаллы (II часть), Барде, Тертере, Гёйчае, Саатлы, Сальяне, Кюрдамире, Исмаиллы, Сабирабаде (II часть), Хачмазе (II часть), Губе (II часть), в Агдере (в средних школах сел Талыш, Гёярх, Гасанриз, Шыхарх, Суговушан) и Лачине (городская полная средняя школа №2, сельские школы Забух и Сус). Также экзамены состоятся в специальных школах Баку (школы-интернаты, учебные заведения при пенитенциарных учреждениях) и для выпускников 9-х классов школ с обучением на грузинском языке.

Экзамен начнется в 11:00. За 15 минут до начала - в 10:45 - пропускной режим прекращается. Участники, прибывшие после этого времени, в здание не допускаются.