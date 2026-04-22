UKMTO: по грузовому судну у берегов Ирана был открыт огонь

Огонь был открыт по грузовому судну у берегов Ирана, никто не пострадал, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

UKMTO получило сообщение об инциденте в 8 морских милях (15 километрах - ред.) к западу от Ирана. Капитан грузового судна, вышедшего в море, сообщает, что по нему был открыт огонь, в настоящее время оно остановилось на воде, говорится в сообщении управления.

Экипаж судна в безопасности, сообщений об ущербе нет, добавили в UKMTO.

