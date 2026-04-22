Axios: Трамп дал Ирану несколько дней на возвращение за стол переговоров

Администрация США намерена предоставить Ирану несколько дней для того, чтобы страна вернулась за стол переговоров, иначе боевые действия могут возобновиться.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Согласно заявлению одного из них, "Трамп готов продлить перемирие еще на три-пять дней, чтобы иранцы смогли привести свои дела в порядок". Продление режима прекращения огня "не будет бессрочным", добавил источник.

По словам американского чиновника, "было решено дать дипломатическим усилиям немного больше времени".

Президент США Дональд Трамп ранее объявил в соцсети Truth Social о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном, который должен был истечь в ближайшие часы. Советник спикера Меджлиса (парламента) Ирана Махди Мохаммади, в свою очередь, заявил, что объявленное Вашингтоном продление перемирия является уловкой и позволит США подготовить новый неожиданный удар по Исламской Республике. По убеждению Мохаммади, США как проигравшая сторона "не могут диктовать условия".

Источник: ТАСС