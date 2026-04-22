Али Асадов: существенное влияние на обмеление Каспия оказывает изменение климата

Одним из наиболее острых вызовов, стоящих перед нашим регионом, является стремительное снижение уровня Каспийского моря.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал премьер-министр Али Асадов, выступая на Региональном экологическом саммите в Астане.

«По инициативе Азербайджана были созданы двусторонние рабочие группы с Казахстаном, Россией и Туркменистаном с целью изучения причин снижения уровня Каспия и выработки соответствующих мер реагирования. Существенное влияние на обмеление Каспия также оказывает изменение климата. В Азербайджане принимаются последовательные меры по минимизации негативного воздействия климатических изменений на окружающую среду Каспийского моря», - отметил премьер-министр.