Дональд Трамп зачитает Библию из Овального кабинета

Президент США Дональд Трамп примет участие в публичном чтении Библии из Овального кабинета 21 апреля 2026 года в рамках национальной недели "Америка читает Библию", что является частью кампании по интеграции религиозных практик в государственную деятельность.

Для выступления выбран отрывок из 2-й книги Паралипоменон (7:11–22), содержащий стихи о смирении, молитве и "исцелении земли". Вместе с главой государства в мероприятии примут участие госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

Событие проходит на фоне обострения отношений с Ватиканом. В социальной сети Truth Social Трамп заявил, что не хочет, "чтобы папа считал допустимым наличие ядерного оружия у Ирана" и критиковал действия американской администрации. Папа римский Лев XIV в ответ подчеркнул, что не боится угроз и основывает свои антивоенные призывы на Евангелии.

Параллельно Трамп прокомментировал публикацию сгенерированного нейросетью изображения, где он предстал в образе Иисуса, пояснив, что воспринимает себя на этой картинке как "врача, который делает людей здоровее".

