МИД Ирана прокомментировал переговоры с США

Тегеран воспользуется дипломатическим треком для завершения конфликта с США, как только придет к выводу о его пользе для национальных интересов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта.

«Дипломатия является инструментом обеспечения интересов и национальной безопасности. Мы предпримем шаги, как только придем к выводу, что появилась подходящая и разумная почва для использования этого инструмента в реализации национальных интересов», — сказал Багаи, заявление которого было опубликовано МИД Ирана.

Он также поблагодарил Пакистан за посреднические усилия для прекращения войны между Тегераном и Вашингтоном и, комментируя предложение о перемирии, добавил, что Иран следит за развитием ситуации «на земле» и в политической сфере, а вооруженные силы Ирана готовы решительно отражать любую угрозу.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

Источник: РИА Новости